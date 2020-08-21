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У ДТП загинув капітан київської патрульної поліції

Київ • УНН

 • 41366 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У ДТП біля села Мила Київської області загинув патрульний управління патрульної поліції в місті Києві капітан поліції Іван Подольський. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Києва.

У ДТП загинув капітан київської патрульної поліції

“Нашу велику поліцейську родину вразило раптове горе — сьогодні у ДТП загинув патрульний управління патрульної поліції в місті Києві капітан поліції Іван Подольський. Іван вступив до лав патрульної поліції 2015 року, до цього працював дільничним, з честю та гідністю вірно служив українському народові. Біля села Мила, Київської області, Іван потрапив у ДТП на власному автомобілі. На жаль, ця поїздка стала останньою у його житті. Попередньо, автомобіль Isuzu створив аварійну ситуацію, в результаті чого Volkswagen, під керуванням патрульного, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Івану Подольському було всього 33 роки, без батька залишилася маленька донечка.

Нагадаємо, в Одесі по дорозі на виклик поліцейські потрапили в ДТП.

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