В ДТП с участием авто Лещенко пострадала помощница нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля народного депутата Украины Сергея Лещенко. Об этом корреспонденту сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем, который находится на месте ДТП.
"Это правда (по ДТП - ред.) Он (его автомобиль нардепа - ред.) стоял на обочине и его протаранил фура. С Сергеем все хорошо - по предварительным данным его вины в ДТП нет, но была госпитализирована его (Лещенко - ред.) помощница", - сообщил Найем.
Он добавил, что пока ни месте происшествия находится патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Со своей стороны в Национальной полиции и Патрульной полиции подтвердили информацию об этом ДТП.
Как сообщал УНН, в Киеве на большой окружной дороге произошло ДТП с участием авто нардепа Сергея Лещенко.