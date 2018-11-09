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У ДТП за участю авто Лещенко постраждала помічниця нардепа

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні у Києві сталася ДТП за участю автомобіля народного депутата України Сергія Лещенко. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат України Мустафа Наєм, який знаходиться на місці ДТП.

“Це правда (щодо ДТП — ред.). Він (автомобіль нардепа — ред.) стояв на узбіччі і його протаранила фура. З Сергієм усе добре — за попередніми даними його вини у ДТП немає, але була госпіталізована його (Лещенко — ред.) помічниця”, — повідомив Наєм.

Він додав, що наразі ні місці події знаходиться патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Зі свого боку у Національній поліції та Патрульній поліції підтвердили інформацію про це ДТП.

Як повідомляв УНН, у Києві на великій окружній дорозі сталась ДТП за участі авто нардепа Сергія Лещенка.

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