У ДТП за участю авто Лещенко постраждала помічниця нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні у Києві сталася ДТП за участю автомобіля народного депутата України Сергія Лещенко. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат України Мустафа Наєм, який знаходиться на місці ДТП.
“Це правда (щодо ДТП — ред.). Він (автомобіль нардепа — ред.) стояв на узбіччі і його протаранила фура. З Сергієм усе добре — за попередніми даними його вини у ДТП немає, але була госпіталізована його (Лещенко — ред.) помічниця”, — повідомив Наєм.
Він додав, що наразі ні місці події знаходиться патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
Зі свого боку у Національній поліції та Патрульній поліції підтвердили інформацію про це ДТП.
Як повідомляв УНН, у Києві на великій окружній дорозі сталась ДТП за участі авто нардепа Сергія Лещенка.