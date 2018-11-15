В ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, которое произошло вчера вечером на автодороге "Киев - Чернигов - Новые Яриловичи" в Черниговской области, пострадали пять пассажиров, передает УНН со ссылкой на данные Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.
"На 85 км автодороги "Киев - Чернигов - Новые Яриловичи" вблизи поселка Козелец в 18:30 14 ноября водитель автомобиля Volswagen T4 Transporter не учел дорожной обстановки, выехал на полосуб встречного движения и съехал в кювет. В результате ДТП пять пассажиров автомобиля получили телесные повреждения ", - говорится в соощении.
По информации департамента, пострадавших пассажиров доставили в Козелецкую центральную районную больницу, трое пассажиров были госпитализированы.
Напомним, из-за вчерашнего интенсивного снега в Украине произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий. Из-за этих ДТП травмированы 96 человек и 11 погибли.
Только в Киеве по состоянию на вчерашний вечер было зафиксировано около 500 ДТП.