У ДТП з мікроавтобусом постраждали п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю мікроавтобуса, що сталося вчора ввечері на автодорозі "Київ - Чернігів - Нові Яриловичі" у Чернігівській області, постраждали п’ятеро пасажирів, передає УНН з посиланням на дані Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.
"На 85 км автодороги "Київ - Чернігів - Нові Яриловичі" поблизу селища Козелець о 18:30 14 листопада водій автомобіля Volswagen T4 Transporter не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП п’ять пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.
За інформацією департаменту, постраждалих пасажирів доставили до Козелецької центральної районної лікарні, троє пасажирів були госпіталізовані.
Нагадаємо, через вчорашній інтенсивний сніг в Україні сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод. Через ці автопригоди травмувалися 96 осіб та 11 загинули.
Тільки у Києві станом на вчорашній вечір було зафіксовано близько 500 ДТП.