В ДТП с автобусом в Эквадоре погибли девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. По меньшей мере девять человек погибли и еще 27 пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Эквадоре. Об этом сообщает в понедельник газета El Comercio, передает УНН.
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По информации издания, инцидент произошел около 09:10 по местному времени (17:10 по времени Киева) в провинции каньяри в центральной части страны. Автобус следовал из третьего по величине в стране города Куэнка, расположенного в Андах, в город Гуаякиль на побережье.
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Сейчас движение по трассе перекрыто. Причины аварии выясняются.
Напомним
15 мая грузовик врезался в микроавтобус и минивэн на встречной полосе движения на автотрассе в Хмельницкой области, после чего все три транспортных средства загорелись. Пока известно о четырех погибших.