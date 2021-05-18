У ДТП з автобусом в Еквадорі загинули дев'ять людей

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За інформацією видання, інцидент стався близько 09:10 за місцевим часом (17:10 за часом Києва) в провінції Каньяр в центральній частині країни. Автобус прямував з третього по величині в країні міста Куенка, розташованого в Андах, до міста Гуаякіль на узбережжі.

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Наразі рух по трасі перекрито. Причини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо

15 травня вантажівка врізалася у мікроавтобус та мінівен на зустрічній смузі руху на автотрасі на Хмельниччині, після чого всі три транспортних засоби загорілися. Наразі відомо про чотирьох загиблих.