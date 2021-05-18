У ДТП з автобусом в Еквадорі загинули дев'ять людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Щонайменше дев'ять людей загинули і ще 27 постраждали в результаті ДТП за участю автобуса і вантажного автомобіля в Еквадорі. Про це повідомляє в понеділок газета El Comercio, передає УНН.
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За інформацією видання, інцидент стався близько 09:10 за місцевим часом (17:10 за часом Києва) в провінції Каньяр в центральній частині країни. Автобус прямував з третього по величині в країні міста Куенка, розташованого в Андах, до міста Гуаякіль на узбережжі.
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Наразі рух по трасі перекрито. Причини аварії з’ясовуються.
Нагадаємо
15 травня вантажівка врізалася у мікроавтобус та мінівен на зустрічній смузі руху на автотрасі на Хмельниччині, після чого всі три транспортних засоби загорілися. Наразі відомо про чотирьох загиблих.