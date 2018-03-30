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В ДТП в Турции погибли 17 нелегальных мигрантов

В ДТП в Турции погибли 17 нелегальных мигрантов

Киев  •  УНН

 • 10201 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Смертельное ДТП произошло в провинции Ыгдыр-Карс на востоке Турции. Об этом сообщает Anadolu, передает УНН.

В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, погибло 17 человек, 36 ранены. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.

Представители МВД сообщили, что водитель транспортного средства потерял управление. В микроавтобусе находились беженцы из Афганистана и Пакистана, незаконно пересекшие турецко-иранскую границу.

После столкновения с барьером транспортное средство загорелось.

Очевидцы рассказали, что от силы удара часть пассажиров выбросило на проезжую часть, и некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе и не успевшим затормозить.

Напомним, 29 марта в результате ДТП в Анкаре, по предварительным данным, погиб один и получили ранения 21 человек.

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