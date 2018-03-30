У ДТП в Туреччині загинули 17 нелегальних мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Смертельна ДТП сталася в провінції Игдир-Карс на сході Туреччини. Про це повідомляє Anadolu, передає УНН.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди, за попередніми даними, загинули 17 осіб, 36 поранені. Стан семи постраждалих оцінюється як важкий.
Представники МВС повідомили, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням. У мікроавтобусі були біженці з Афганістану і Пакистану, які незаконно перетнули турецько-іранський кордон.
Після зіткнення з бар'єром транспортний засіб загорівся.
Очевидці розповіли, що від сили удару частину пасажирів викинуло на проїжджу частину, і деякі з них були збиті іншим автомобілем, який їхав в той момент по трасі і не встигли загальмувати.
Нагадаємо, 29 березня у результаті ДТП в Анкарі, за попередніми даними, загинув один і отримали поранення 21 особа.