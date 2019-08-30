В Дрогобыче продолжают прощаться с погибшими в результате обвала дома
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В городе Дрогобыч Львовской области продолжают хоронить погибших в результате обвала части здания. Об этом сообщает преслужба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня в Дрогобыче хоронят погибших в результате обвала дома. Мы искренне сочувствуем родным погибших", - говорится в сообщении.
Также в МВД поблагодарили спасателей, которые работали во время ликвидации последствий обрушения дома.
"Также хотим поблагодарить наших спасателей, которые работали круглосуточно! Они вручную разбирали завалы, когда была надежда найти живых людей. Спасибо! Украинский народ знает, что вы придете на помощь в трудные времена", - сообщается в соцсети.
Как сообщал УНН, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.
Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Погибли восемь человек, еще семь госпитализированы.
Правоохранители открыли уголовное производство из-за обвала в доме в Дрогобыче.
Напомним, 29 и 30 августа во Львовской области объявлен траур.
Первые захоронения погибших состоялись 29 августа.