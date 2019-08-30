У Дрогобичі продовжують прощатися із загиблими внаслідок обвалу будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У місті Дрогобич Львівської області продовжують ховати загиблих внаслідок обвалу частини будинку. Про це повідомляє преслужба Міністерства внутрішніх справ на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні у Дрогобичі ховають загиблих унаслідок обвалу будинку. Ми щиро співчуваємо рідним загиблих", - йдеться в повідомленні.
Також у МВС подякували рятувальникам, які працювали під час ліквідації наслідків обвалу будинку.
"Також хочемо подякувати нашим рятувальникам, які працювали цілодобово! Вони вручну розбирали завали, коли була надія знайти живих людей. Дякуємо! Український народ знає, що ви прийдете на допомогу у найскрутніші часи", - повідомляється в соцмережі.
Як повідомляв УНН, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.
Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання. Загинули восьмеро людей, ще сімох госпіталізували.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обвал у будинку в Дрогобичі.
Нагадаємо, 29 і 30 серпня на Львівщині оголошено днями жалоби.
Перші поховання загиблих відбулись 29 серпня.