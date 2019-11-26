В Дрездене из музея похитили драгоценности на примерно миллиард евро

По информации издания, примерно в 5 утра понедельника по местному времени (6:00 по киевскому времени) был совершен поджог электрощита под мостом Августа Сильного, который обеспечивает электричеством “Зеленый свод” и другие государственные музеи. Затем злоумышленники проникли в здание, где хранится коллекция, пишет далее Bild, отмечая, что их добычей стали только украшения, а не вазы, картины и другие, более габаритные предметы.

Злоумышленники целенаправленно украли с одной из витрин три комплекта украшений — один бриллиантовый и два алмазных, сообщила генеральный директор Государственного художественных собраний Дрездена Марион Акерман, не уточнив, похитили их полностью или нет. По ее словам, точная сумма материального ущерба не может быть определена, так как украшения, хранящихся в “Зеленом своде” не имеют продажной стоимости. Ориентировочная стоимость драгоценностей — 1 млрд евро.

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На месте преступления работает специальная следственная комиссия уголовной полиции, ведутся поиски грабителей. Дрезденский замок, где находится коллекция, окруженный в связи со следственными действиями. Как сообщили сотрудники полиции на пресс-конференции, злоумышленники проникли в помещение казны через окно. Двое грабителей попали в объектив камеры видеонаблюдения. Полиция не исключает, что участников ограбления было больше.

Дрезденская полиция сообщила, что обратилась для помощи в расследовании к коллегам из Берлина, чтобы “сравнить модели подобных преступлений”. В 2017 году из Музея Боде на Музейном острове в Берлине была похищена 100-килограммовая золотая монета стоимостью более 3 млн евро. Она до сих пор не найдена.

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Премьер-министр Саксонии, где находится Дрезден, Михаэль Кречмер написал в своем микроблоге в Tiwtter, что кража затронула всю федеральную землю. “Без „Зеленого свода“ нельзя представить себе историю Саксонии. Ценности, которые хранятся здесь, создавали на протяжении многих сотен лет люди нашего свободного государства”, — заявил Кречмер.

Напомним, в Украине за год похитили 56 музейных экспонатов.