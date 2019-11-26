У Дрездені з музею викрали коштовності на приблизно мільярд євро

За інформацією видань, приблизно о 5 ранку понеділка за місцевим часом (6:00 за київським часом) було скоєно підпал електрощита під мостом Августа Сильного, який забезпечує електрикою “Зелене зведення” та інші державні музеї. Потім зловмисники пробралися в будівлю, де зберігається колекція, пише далі Bild, відзначаючи, що їх здобиччю стали лише прикраси, а не вази, картини та інші, більш габаритні предмети.

Зловмисники цілеспрямовано вкрали з однієї з вітрин три комплекти прикрас — один діамантовий і два алмазних, повідомила генеральний директор Державних художніх зібрань Дрездена Маріон Акерман, не уточнивши, викрали їх повністю чи ні. За її словами, точна сума матеріальних збитків не може бути визначена, так як прикраси, що зберігаються в “Зеленому зводі” не мають продажної вартості. Орієнтовна вартість коштовностей - 1 мільярд євро.

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На місці злочину працює спеціальна слідча комісія кримінальної поліції, ведуться пошуки грабіжників. Дрезденський замок, де знаходиться колекція, оточений в зв’язку зі слідчими діями. Як повідомили співробітники поліції на прес-конференції, зловмисники проникли в приміщення скарбниці через вікно. Двоє грабіжників потрапили в об’єктив камери відеоспостереження. Поліція не виключає, що учасників пограбування було більше.

Дрезденська поліція повідомила, що звернулася для допомоги в розслідуванні до колег з Берліна, щоб “зіставити моделі схожих злочинів”. У 2017 році з Музею Боде на Музейному острові в Берліні була викрадена 100-кілограмова золота монета вартістю понад 3 млн євро. Вона до цих пір не знайдена.

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Прем’єр-міністр Саксонії, де знаходиться Дрезден, Міхаель Кречмер написав у своєму мікроблозі в Tiwtter, що крадіжка торкнулася всю федеральну землю. “Без „Зеленого зводу“ не можна уявити собі історію Саксонії. Цінності, які зберігаються тут, створювали протягом багатьох сотень років люди нашого Вільного держави”, — заявив Кречмер.

Нагадаємо, в Україні за рік викрали 56 музейних експонатів.