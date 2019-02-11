В ГПСУ рассказали, как будут проверять наблюдателей за выборами в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Государственная пограничная служба Украины не будет создавать отдельные полосы движения для осуществления проверки международных наблюдателей за выборами президента Украины. Об этом журналисту УНН рассказал пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"В данном случае выделять отдельные полосы движения или отдельные направления нет смысла, информация обо всех официально зарегистрированных наблюдателях содержится в наших базах данных, и, соответственно, все инспекторы пограничного контроля видят эту информацию", - отметил Слободян.
Он отметил, что наблюдатели - не чартерные рейсы или организованные колонны людей, как это происходит во время масштабных спортивных мероприятий.
Кроме того, по словам Слободяна, Госпогранслужба сотрудничает с ЦИК и СБУ для осуществления проверки международных наблюдателей.
"В этом плане мы плодотворно работаем с ЦИК и Службой безопасности Украины, соответствующим образом осуществляем пропуск только тех, кто действительно аккредитован на выборы и имеет соответствующее подтверждение от ЦИК", - отметил Слободян.
Как сообщал УНН, пограничники проверят международных наблюдателей за выборами президента Украины.