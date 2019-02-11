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У ДПСУ розповіли, як перевірятимуть спостерігачів за виборами в Україні

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Державна прикордонна служба України не буде створювати окремі смуги руху для здійснення перевірки міжнародних спостерігачів за виборами президента України. Про це журналісту УНН розповів прес-секретар голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"У даному випадку виділяти окремі смуги руху або окремі напрямки немає сенсу, інформація про всіх офіційно зареєстрованих спостерігачів міститься в наших базах даних, і, відповідно, всі інспектори прикордонного контролю бачать цю інформацію", - зазначив Слободян.

Він відмітив, що спостерігачі – не чартерні рейси чи організовані колони людей, як це відбувається під час масштабних спортивних заходів.

Крім того, за словами Слободяна, Держприкордонслужба співпрацює з ЦВК та СБУ для здійснення перевірки міжнародних спостерігачів.

"В цьому плані ми плідно працюємо з ЦВК та Службою безпеки України, відповідним чином здійснюємо пропуск тільки тих, хто дійсно акредитований на вибори і має відповідне підтвердження від ЦВК", - зазначив Слободян.

Як повідомляв УНН, прикордонники перевірять міжнародних спостерігачів за виборами президента України.

Українські Національні Новини

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