У ДПСУ розповіли, як перевірятимуть спостерігачів за виборами в Україні

"У даному випадку виділяти окремі смуги руху або окремі напрямки немає сенсу, інформація про всіх офіційно зареєстрованих спостерігачів міститься в наших базах даних, і, відповідно, всі інспектори прикордонного контролю бачать цю інформацію", - зазначив Слободян.

Він відмітив, що спостерігачі – не чартерні рейси чи організовані колони людей, як це відбувається під час масштабних спортивних заходів.

Крім того, за словами Слободяна, Держприкордонслужба співпрацює з ЦВК та СБУ для здійснення перевірки міжнародних спостерігачів.

"В цьому плані ми плідно працюємо з ЦВК та Службою безпеки України, відповідним чином здійснюємо пропуск тільки тих, хто дійсно акредитований на вибори і має відповідне підтвердження від ЦВК", - зазначив Слободян.

Як повідомляв УНН, прикордонники перевірять міжнародних спостерігачів за виборами президента України.