Прикордонники перевірять міжнародних спостерігачів за виборами президента України

КИЇВ. 28 січня. УНН. Держприкордонслужба проведе попередню перевірку всіх міжнародних спостерігачів, що прибудуть на вибори Президента України. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал під час колегії Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.