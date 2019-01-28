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Прикордонники перевірять міжнародних спостерігачів за виборами президента України

Прикордонники перевірять міжнародних спостерігачів за виборами президента України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Держприкордонслужба проведе попередню перевірку всіх міжнародних спостерігачів, що прибудуть на вибори Президента України. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал під час колегії Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

"Одне з визначених завдань нашої служби у контексті проведення виборів президента України – посилення контролю на каналах міжнародного сполучення. Це пов’язане з прибуттям великої кількості міжнародних спостерігачів", - сказав Цигикал.

Він зазначив, що міжнародні спостерігачі оформлюватимуться прикордонниками позачергово, в пріоритетному порядку.

"Кожний пункт пропуску матиме копії списків зареєстрованих міжнародних спостерігачів та організацій, які надаватиме ЦВК. ДПСУ готова проводити завчасну перевірку цієї категорії осіб за відомчими базами даних. Буде організовано відповідний облік і передачу інформації заінтересованим органам та її оприлюднення", - сказав голова ДПСУ.

Голова прикордонного відомства додав, що особлива увага буде приділена "проросійським журналістам".

Як повідомляв УНН, Україна очікує на прибуття понад 850 офіційних іноземних наглядачів на час виборів. 

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