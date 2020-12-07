В ГПСУ рассказали, как сейчас проходит пересечение границы с Беларусью

"Нужно понимать, что в Украине действуют ограничения для пересечения границы во время карантина. И в Беларуси были введены определенные дополнительные ограничения, которые начались в конце октября. В то же время, полного перекрытия границы нет. И движение через этот участок границы, конечно, происходит. В среднем за сутки границу с Беларусью в обоих направлениях пересекают около 2 тысяч человек. Это как граждане Украины, так и иностранцы, которым не запрещено пересекать границу во время дополнительных ограничений, действующих в Украине и Беларуси. В начале (конец октября - начало ноября - ред.) была от них информация о том, что они ограничивают пропуск к себе. Но впоследствии они сообщили - есть определенные исключения, кого именно они, все же, будут пропускать на территорию Беларуси", - отметил представитель ГПСУ.

Также Демченко сообщил, что с украинской стороны нет никаких ограничений по выезду за территорию Украины.

"Если говорить о въезде в Украину, то, на данный момент, Беларусь находится в так называемой "зеленой зоне", а потому не подпадает под список стран, где действуют дополнительные ограничения по самоизоляции. Поэтому, иностранцы, которые следуют из Беларуси, должны иметь страхование от ковида и подтвердить цель своего путешествия в нашу страну", - подытожил представитель ГПСУ.

Напомним, 29 октября Беларусь ограничила въезд для граждан Украины, Польши и Литвы "из-за коронавируса".



1 ноября закрыла границы для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах, пунктах пропуска в речных портах с целью предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19.



Ранее УНН сообщал, что в первые выходные введения ограничений пассажиропоток на границе Украины с Беларусью, на фоне того, как эта страна сообщила о закрытии границ для иностранцев, уменьшился в среднем на 15%.



