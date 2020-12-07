У ДПСУ розповіли, як наразі відбувається перетин кордону з Білоруссю

“Потрібно розуміти, що в Україні діють обмеження для перетину кордону під час карантину. І в Білорусі були введені певні додаткові обмеження, які розпочалися наприкінці жовтня. У той же час, повного перекриття кордону немає. І рух через цю ділянку кордону, звісно, відбувається. У середньому за добу кордон з Білоруссю в обох напрямках перетинають близько 2 тисяч осіб. Це як громадяни України, так і іноземці, яким не заборонено перетинати кордон під час додаткових обмежень, які діють в Україні та Білорусі. На початку (кінець жовтня — початок листопада — ред.) була від них інформація про те, що вони обмежують пропуск до себе. Але згодом вони повідомили - є певні виключення, кого саме вони, все ж таки, пропускатимуть на територію Білорусі", - зазначив посадовець ДПСУ.

Також Демченко повідомив, що з української сторони немає жодних обмежень щодо виїзду за територію України.

“Якщо говорити про в'їзд в Україну, то, на даний момент, Білорусь знаходиться в так званій “зеленій зоні”, а тому не підпадає під список країн, де діють додаткові обмеження щодо самоізоляції. Тому, іноземці, які слідують з Білорусі, повинні мати страхування від ковіду та підтвердити мету своєї подорожі в нашу країну”, - підсумував речник ДПСУ.

Нагадаємо, 29 жовтня Білорусь обмежила в'їзд для громадян України, Польщі та Литви "через коронавірус".



1 листопада закрила кордони для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах, пунктах пропуску в річкових портах з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19.



Раніше УНН повідомляв, що в перші вихідні введення обмежень пасажиропотік на кордоні України з Білоруссю, на тлі того, як ця країна повідомила про закриття кордонів для іноземців, зменшився в середньому на 15%.



