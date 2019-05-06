В ГПСУ рассказали о причинах многочисленных очередей на границе с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Увеличение пассажиро-транспортного потока на границе с Европейским Союзом связано с тем, что украинцы возвращаются туда после Пасхальных праздников. Об этом журналисту УНН сообщил начальник сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Западного регионального управления ГПСУ Владимир Шеремет.
"Такое скопление транспортных средств мы связываем с тем, что очень много украинцев приехали на Пасхальные праздники в Украину. Например, на прошлой неделе в Польше были длинные выходные из-за праздников, и большое количество граждан Украины воспользовались этой возможностью побывать дома в течение длительного периода времени" , - отметил Шеремет.
Он добавил, что увеличение пассажиро-транспортного потока также связано с тем, что многие украинцы едут в ЕС с туристической целью.
"Эти факторы соединились, поэтому мы наблюдаем такие очереди, которые уже давно не наблюдали - со времен, когда были так называемые "евробляхеры", - добавил Шеремет.
По его словам, увеличение очередей на границе с ЕС началось с пятницы, но через три дня пограничники прогнозируют их сокращение.
Напомним, людей, путешествующих в направлении Венгрии, украинские пограничники предупредили об очередях на границе из-за проблем с базой данных с венгерской стороны.