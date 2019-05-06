У ДПСУ розповіли про причини численних черг на кордоні з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Збільшення пасажиро-транспортного потоку на кордоні з Європейським Союзом пов’язано з тим, що українці повертаються туди після Великодніх свят. Про це журналісту УНН повідомив начальник сектору з питань взаємодії із ЗМІ Західного регіонального управління ДПСУ Володимир Шеремет.
"Таке скупчення транспортних засобів ми пов’язуємо з тим, що дуже багато українців приїхали на Великодні свята в Україну. Наприклад, минулого тижня у Польщі були довгі вихідні через свята, і велика кількість громадян України скористалися цією можливістю побувати вдома протягом тривалого періоду часу", - зазначив Шеремет.
Він додав, що збільшення пасажиро-транспортного потоку також пов’язано з тим, що багато українців їдуть до ЄС з туристичною метою.
"Ці фактори поєдналися, тому ми спостерігаємо такі черги, які вже давно не спостерігали – з часів, коли були так звані "євробляхери", - додав Шеремет.
За його словами, збільшення черг на кордоні з ЄС почалося з п’ятниці, але через три дні прикордонники прогнозують їхнє скорочення.
Нагадаємо, людей, які подорожують у напрямку Угорщини, українські прикордонники попередили про черги на кордоні через проблеми з базою даних з угорського боку.