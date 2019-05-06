У ДПСУ розповіли про причини численних черг на кордоні з ЄС

КИЇВ. 6 травня. УНН. Збільшення пасажиро-транспортного потоку на кордоні з Європейським Союзом пов’язано з тим, що українці повертаються туди після Великодніх свят. Про це журналісту УНН повідомив начальник сектору з питань взаємодії із ЗМІ Західного регіонального управління ДПСУ Володимир Шеремет.