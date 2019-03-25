В ГПСУ рассказали, почему развернули на границе итальянского журналиста

"Сегодня ночью такой факт имел место, на линии паспортного контроля был обнаружен данный журналист итальянского концерна, но в ходе собеседования с ним пограничники установили, что собственно он еще не получил аккредитации ЦИК, а только планирует ее получить, и во-вторых, что в своих публикациях он часто позволял себе антиукраинской риторику. На тот момент, на основании полученной информации пограничники отказали ему в пересечении границы", - сказал Слободян.

Это не запрет въезда, а именно отказ в пересечении границы, уточнил собеседник.

"Решение о пересечении границы принималось в пределах полномочий инспектора пограничной службы. Если мы получим дополнительную информацию, которая будет работать в пользу того, что он должен пересечь границу, то конечно, в рамках действующего законодательства мы можем пропустить его через границу", - заявил он.



Как сообщал УНН, Украина не пустила итальянского журналиста государственного телевидения RAI Марку Иннаро, который работает в России, для освещения выборов президента страны.