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В ГПСУ рассказали, почему развернули на границе итальянского журналиста

Киев • УНН

 • 18739 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Итальянского журналиста Марко Иннаро не пропустили через украинскую границу из-за отсутствия аккредитации ЦИК и антиукраинские публикации. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

В ГПСУ рассказали, почему развернули на границе итальянского журналиста

"Сегодня ночью такой факт имел место, на линии паспортного контроля был обнаружен данный журналист итальянского концерна, но в ходе собеседования с ним пограничники установили, что собственно он еще не получил аккредитации ЦИК, а только планирует ее получить, и во-вторых, что в своих публикациях он часто позволял себе антиукраинской риторику. На тот момент, на основании полученной информации пограничники отказали ему в пересечении границы", - сказал Слободян.

Это не запрет въезда, а именно отказ в пересечении границы, уточнил собеседник.

"Решение о пересечении границы принималось в пределах полномочий инспектора пограничной службы. Если мы получим дополнительную информацию, которая будет работать в пользу того, что он должен пересечь границу, то конечно, в рамках действующего законодательства мы можем пропустить его через границу", - заявил он.

Как сообщал УНН, Украина не пустила итальянского журналиста государственного телевидения RAI Марку Иннаро, который работает в России, для освещения выборов президента страны.

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