У ДПСУ розповіли, чому розвернули на кордоні італійського журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Італійського журналіста Марку Іннаро не пропустили через український кордон через відсутність акредитації ЦВК і антиукраїнські публікації. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Сьогодні вночі такий факт мав місце, на лінії паспортного контролю був виявлений даний журналіст італійського концерну, але в ході співбесіди з ним прикордонники встановили, що власне він ще не отримав акредитації ЦВК, а тільки планує її отримати, і по-друге, що у своїх публікаціях він часто дозволяв собі антиукраїнську риторику. На той момент, на підставі отриманої інформації прикордонники відмовили йому в перетині кордону", - сказав Слободян.
Це не заборона в’їзду, а саме відмова у перетині кордону, уточнив співрозмовник.
"Рішення про перетин кордону приймалось в межах повноважень інспектора прикордонної служби. Якщо ми матимемо додаткову інформацію, яка буде працювати на користь того, що він повинен перетнути кордон, то звісно, в рамках чинного законодавства ми можемо пропустити його через кордон", - заявив він.
Як повідомляв УНН, Україна не пустила італійського журналіста державного телебачення RAI Марку Іннаро, що працює в Росії, для висвітлення виборів президента країни.