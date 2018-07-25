В ГПСУ сообщили, сколько украинских моряков задержали пограничники РФ
Киев • УНН
КИЕВ, 25 июля. УНН. На сегодня, российские пограничники задержали 7 украинских моряков с двух судов. Об этом во время пресс-конференции завил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, передает корреспондент УНН.
"После задержания "Норда"... у нас появилась информация о том, что российские пограничники в Азовском море начали охоту за украинскими моряками. Хотя мы предупреждали и проводили соответствующие мероприятия среди (рыболовных - ред.) артелей - к сожалению, не все прислушались к нашим советам ... россиянам удалось захватить два украинских судна. Соответственно это 7 моряков украинских - два из них, на данный момент на сколько мне известно, находятся в Ейске и два находятся на временно оккупированной территории в Балаклаве", - сообщил А. Слободян.
Напомним, с конца апреля этого года пограничники РФ задержали почти 100 украинских судов в Азовском море. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.