В ГПСУ сообщили, сколько украинских моряков задержали пограничники РФ

"После задержания "Норда"... у нас появилась информация о том, что российские пограничники в Азовском море начали охоту за украинскими моряками. Хотя мы предупреждали и проводили соответствующие мероприятия среди (рыболовных - ред.) артелей - к сожалению, не все прислушались к нашим советам ... россиянам удалось захватить два украинских судна. Соответственно это 7 моряков украинских - два из них, на данный момент на сколько мне известно, находятся в Ейске и два находятся на временно оккупированной территории в Балаклаве", - сообщил А. Слободян.



Напомним, с конца апреля этого года пограничники РФ задержали почти 100 украинских судов в Азовском море. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.