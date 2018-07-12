Володимир Омелян: з кінця квітня РФ затримала майже 100 українських суден в Азовському морі

“Насправді у нас є майже 100 вже затримань з кінця квітня цього року. Ми бачимо, що це зумисна політика РФ, яка спрямована на те, щоб заблокувати захід в Азовське море. Фактично зруйнувати економіку двох морських портів — Бердянська і Маріуполя. І безумовно спричинити витік якоїсь ескалації нестабільності регіону, люди будуть розуміти, що вони втратили робочі місця, немає зарплати, немає традиційного бізнесу і це буде грати на руку виключно Кремлю”, — повідомив міністр.

Омелян також додав те, що Україна має впроваджувати відповідні санкції — саме тому, додав голова Мінінфраструктури, він порушив це питання під час засідання уряду 11 липня.

“Я сподіваюся, що ситуація в Азовському морі, перетин Керченської протоки, Керченський міст буде предметом розгляду щонайменше РНБО, і ми повинні виступити з єдиною позицією щодо дзеркальних дій стосовно РФ. На мою думку, дзеркальні дії можуть полягати в накладенні санкцій на насамперед чорноморські порти Росії, як з боку України, так і з боку інших держав, які досі чомусь підтримують торгівельні стосунки з Росією”, — повідомив глава відомтсва.

Раніше українські прикордонники повідомили, що “росіяни почали жорстку політику затримання і огляду суден”, які прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня російські спецслужби зупиняють судна щодня для огляду й ідентифікації екіпажу.

Як повідомляв УНН, капітану судна з українськими рибалками, що затримали у Криму, загрожує до 5 років ув’язнення.