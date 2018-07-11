Капітану судна з українськими рибалками, що затримали у Криму, загрожує до 5 років ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Капітану українського риболовного судна "ЯМК-0041", яке в травні затримали в окупованому Криму, загрожує до 5 років ув’язнення. Про це повідомляється на сайті українського уповноваженого з питань прав людини, передає УНН.
Так, українська омбудсмен Людмила Денісова зустрілась з родичами українських рибалок.
"Родичі розповіли Омбудсмену, що одразу після затримання українців доставили до м. Балаклави "для проведення процесуальних дій". Капітан судна наразі утримується у СІЗО м.Сімферополя, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Іншим чотирьом членам екіпажу не висували жодних звинувачень, проте їх незаконно утримували на території Криму. Вже третій місяць моряки не можуть повернутись на територію України - їм не повертають паспорти", - йдеться у повідомленні.
Сім’ї затриманих заявляють про порушення прав людини з боку російської сторони. Зокрема, вони розповідають, що російські правоохоронні органи чинили психологічний тиск, моряків тримали під дулом автоматів.
Нагадаємо, в липні російські прикордонники відпустили чотирьох членів екіпажу українського риболовецького судна "ЯМК-0041", яких раніше затримали російські прикордонники біля узбережжя окупованого Криму.