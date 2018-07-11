Капитану судна с украинскими рыбаками, которых задержали в Крыму, грозит до 5 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Капитану украинского рыболовного судна "ЯМК-0041", которое в мае задержали в оккупированном Крыму, грозит до 5 лет заключения. Об этом сообщается на сайте украинского уполномоченного по правам человека, передает УНН.
Так, украинский омбудсмен Людмила Денисова встретилась с родственниками украинских рыбаков.
"Родственники рассказали Омбудсмену, что сразу после задержания украинцев доставили в г. Балаклава "для проведения процессуальных действий". Капитан судна пока содержится в СИЗО Симферополя, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Другим четырем членам экипажа не выдвигали никаких обвинений, однако их незаконно удерживали на территории Крыма. Уже третий месяц моряки не могут вернуться на территорию Украины - им не возвращают паспорта", - говорится в сообщении.
Семьи задержанных заявляют о нарушении прав человека со стороны российской стороны. В частности, они рассказывают, что российские правоохранительные органы оказывали психологическое давление, моряков держали под дулом автоматов.
Напомним, в июле российские пограничники отпустили четырех членов экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", которых ранее задержали российские пограничники у побережья оккупированного Крыма.