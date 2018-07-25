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У ДПСУ повідомили, скільки українських моряків затримали прикордонники РФ

У ДПСУ повідомили, скільки українських моряків затримали прикордонники РФ

Київ • УНН

 • 11255 перегляди

КИЇВ, 25 липня. УНН. На сьогодні, російські прикордонники затримали 7 українських моряків з двох суден. Про це під час прес-конференції завив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає кореспондент УНН.

"Після затримання "Норду"… у нас з’явилась інформація про те, що російські прикордонники в Азовському морі почали полювання за українськими моряками. Хоча ми попереджали і проводили відповідні заходи серед (риболовних – ред.) артілей – на жаль, не всі дослухались до наших порад… росіянам вдалося захопити два українських судна. Відповідно це 7 моряків українських – два з них, на даний момент на скільки мені відомо, перебувають у Єйську і два перебувають на тимчасово окупованій території у Балаклаві", - повідомив О. Слободян.

Нагадаємо, від кінця квітня цього року прикордонники РФ затримали майже 100 українських суден в Азовському морі. Про це в ефірі “Радіо Свобода” повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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