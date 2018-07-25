У ДПСУ повідомили, скільки українських моряків затримали прикордонники РФ

"Після затримання "Норду"… у нас з’явилась інформація про те, що російські прикордонники в Азовському морі почали полювання за українськими моряками. Хоча ми попереджали і проводили відповідні заходи серед (риболовних – ред.) артілей – на жаль, не всі дослухались до наших порад… росіянам вдалося захопити два українських судна. Відповідно це 7 моряків українських – два з них, на даний момент на скільки мені відомо, перебувають у Єйську і два перебувають на тимчасово окупованій території у Балаклаві", - повідомив О. Слободян.



Нагадаємо, від кінця квітня цього року прикордонники РФ затримали майже 100 українських суден в Азовському морі. Про це в ефірі “Радіо Свобода” повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.