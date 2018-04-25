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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ГПСУ назвали самый популярное среди украинцев направление для путешествий

Киев • УНН

 • 6772 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Самым популярным среди украинских направлением для путешествий остается Польша. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

В ГПСУ назвали самый популярное среди украинцев направление для путешествий

"Традиционно наиболее популярным направлением для путешествий у граждан остается Польша, наименее - Словакия", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ГПСУ, всего за последние 4 года было осуществлено пограничный контроль и пропущено 337,6 миллиона человек и 74,28 миллиона транспортных средств. Ежегодно пассажиропоток постоянно возрастал в среднем на 10%.

Напомним, с начала введения безвизовых целом в ЕС в безвизовом порядке проследовало 483 тысячи граждан Украины.

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