У ДПСУ назвали найпопулярніший серед українців напрямок для подорожей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Найпопулярнішим серед українців напрямком для подорожей залишається Польща. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"Традиційно найбільш популярним напрямком для подорожей у громадян залишається Польща, найменш – Словаччина", - сказано у повідомленні.
Як розповіли в ДПСУ, загалом за останніх 4 роки було здійснено прикордонний контроль та пропущено 337,6 мільйона осіб та 74,28 мільйона транспортних засобів. Щороку пасажиропотік постійно зростав у середньому на 10%.
Нагадаємо, з початку запровадження безвізу загалом до ЄС у безвізовому порядку прослідувало 483 тисячі громадян України.