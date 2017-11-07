В Донецке от взрыва снаряда погиб ребенок, еще двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Донецке от взрыва снаряда, не разорвался, один ребенок погиб, еще два получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, передает УНН.
"Наблюдатели побывали в Петровском районе, где, по предварительным данным, погиб один ребенок и еще двое детей получили ранения в результате инцидента с невзорвавшихся снарядом", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в результате обстрелов в зоне АТО было повреждено плотину Верхнекальмиусского водохранилища.