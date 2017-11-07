В Донецке от взрыва снаряда погиб ребенок, еще двое ранены

"Наблюдатели побывали в Петровском районе, где, по предварительным данным, погиб один ребенок и еще двое детей получили ранения в результате инцидента с невзорвавшихся снарядом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в результате обстрелов в зоне АТО было повреждено плотину Верхнекальмиусского водохранилища.