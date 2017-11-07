У Донецьку від вибуху снаряду загинула дитина, ще двоє поранені

"Спостерігачі побували в Петровському районі, де, за попередніми даними, загинула одна дитина і ще двоє дітей отримали поранення в результаті інциденту з невибухлим снарядом", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілів у зоні АТО було пошкоджено греблю Верхнєкальміуського водосховища.