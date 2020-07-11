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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 50786 просмотра

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4 марта, 15:53 • 121265 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123680 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103006 просмотра

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В Донецкой области водитель, из-за невнимательности, совершил наезд на двух полицейских

В Донецкой области водитель, из-за невнимательности, совершил наезд на двух полицейских

Киев  •  УНН

 • 12571 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. В Приморском районе города Мариуполь водитель из-за невнимательности совершил наезд на двух полицейских, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

“Водитель „Мерседеса“ во время движения, отвлекшись в мобильный телефон, совершил наезд на дорожный конус, выставленный на проезжей части патрульными полицейскими, дальше, продолжая движение, столкнулся с автомобилем „Чери Тиго“, стоявшим на обочине проезжей части, после чего наехал на двух полицейских Приморского отделения полиции, проводивших в это время следственные действия. В итоге дорожно-транспортного происшествия обе сотрудницы полиции получили телесные повреждения”, — указано в сообщении.

Сведения по факту совершенного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией — ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Добавим, ранее в Днепре произошла машстабная ДТП, в которой погибли 3 человека.

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