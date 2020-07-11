В Донецкой области водитель, из-за невнимательности, совершил наезд на двух полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Приморском районе города Мариуполь водитель из-за невнимательности совершил наезд на двух полицейских, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
“Водитель „Мерседеса“ во время движения, отвлекшись в мобильный телефон, совершил наезд на дорожный конус, выставленный на проезжей части патрульными полицейскими, дальше, продолжая движение, столкнулся с автомобилем „Чери Тиго“, стоявшим на обочине проезжей части, после чего наехал на двух полицейских Приморского отделения полиции, проводивших в это время следственные действия. В итоге дорожно-транспортного происшествия обе сотрудницы полиции получили телесные повреждения”, — указано в сообщении.
Сведения по факту совершенного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией — ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Добавим, ранее в Днепре произошла машстабная ДТП, в которой погибли 3 человека.