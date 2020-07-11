У Донецькій області водій, через неуважність, скоїв наїзд на двох поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У Приморському районі міста Маріуполь водій через неуважність скоїв наїзд на двох поліцейських, зазначає УНН з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
“Водій „Мерседеса“ під час руху, відволікшись на мобільний телефон, скоїв наїзд на дорожній конус, виставлений на проїжджій частині патрульними поліцейськими, далі, продовжуючи рух, зіткнувся з автомобілем „Чері Тіго“, що стояв на узбіччі проїжджої частини, після чого наїхав на двох поліцейських Приморського відділення поліції, які в цей час проводили слідчі дії. У результаті дорожньо-транспортної події обидві співробітниці поліції отримали тілесні ушкодження”, — вказано у повідомленні.
Відомості за фактом скоєного правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією — ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Додамо, раніше у Дніпрі сталася машстабна ДТП, у якій загинули 3 людини.