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В Доминиканской Республике тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против коррупции

Киев • УНН

 • 11579 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Тысячи людей вышли в воскресенье на улицы столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго в знак протеста против коррупции. Как сообщила газета Listin Diario, главным требованием участников акции было привлечение к ответственности всех чиновников, причастных к скандалу с бразильской строительной компанией Odebrecht, информирует УНН.

В Доминиканской Республике тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против коррупции

Демонстрация организована движением “Зеленый марш”, которое появилось вскоре после того, как в декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht с 2001 по 2016 год потратила 788 млн долларов на взятки в 12 странах Латинской Америки и Африки. Бразильская компания признала, что доминиканским чиновникам было выплачено в общей сложности 92 млн для получения контрактов на строительство объектов инфраструктуры.

Массовые акции протеста проходят в Доминиканской Республике с января прошлого года. В нынешнем шествии приняли участие видные политические и общественные деятели, в том числе представители главной оппозиционной силы страны — Современной революционной партии.

Протестующие по уже сложившейся традиции были одеты во все зеленое в знак надежды на то, что когда-нибудь они будут жить в стране, свободной от коррупции. В руках они держали плакаты с такими надписями, как “Конец безнаказанности” и “Воров — в тюрьму”.

Демонстранты проследовали от центра города до площади, где располагаются Генеральная прокуратура, Верховный суд и Национальный конгресс. Там организаторы марша зачитали антикоррупционный манифест, в котором отмечалось, что акции протеста продолжатся до тех пор, пока не будут наказаны все без исключения причастные к скандалу с Odebrecht. По данным Listin Diario, демонстрация в Санто-Доминго прошла без инцидентов.

Как сообщал УНН, Аргентина и Бразилия договорились об обмене информацией по коррупционному делу Odebrecht.

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