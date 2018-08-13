У Домініканській Республіці тисячі людей вийшли на вулиці в знак протесту проти корупції

Демонстрація організована рухом “Зелений марш”, який з’явився незабаром після того, як в грудні 2016 року, міністерство юстиції США повідомило, що Odebrecht з 2001 до 2016 року витратила 788 млн доларів на хабарі в 12 країнах Латинської Америки і Африки. Бразильська компанія визнала, що домініканським чиновникам було виплачено в цілому 92 млн для отримання контрактів на будівництво об’єктів інфраструктури.

Масові акції протесту проходять в Домініканській Республіці з січня минулого року. У нинішній ході взяли участь провідні політичні і громадські діячі, в тому числі представники головної опозиційної сили країни — Сучасної революційної партії.

Протестуючі за вже сформованою традицією були одягнені у все зелене на знак надії на те, що коли-небудь вони будуть жити в країні, вільній від корупції. В руках вони тримали плакати з такими написами, як “Кінець безкарності” і “Злодіїв — в тюрму”.

Демонстранти пройшли від центру міста до площі, де розташовуються Генеральна прокуратура, Верховний суд і Національний конгрес. Там організатори маршу зачитали антикорупційний маніфест, в якому зазначалося, що акції протесту триватимуть доти, поки не будуть покарані всі без винятку причетні до скандалу з Odebrecht. За даними Listin Diario, демонстрація в Санто-Домінго пройшла без інцидентів.

Як повідомляв УНН, Аргентина і Бразилія домовилися про обмін інформацією по корупційній справі Odebrecht.