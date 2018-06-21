В Доминиканской Республике произошло мощное землетрясение

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду, 20 июня, в Австралии. Землетрясение произошло примерно в 130 км к востоку от Норсмана в изолированном районе.



Напомним, количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.