В Доминиканской Республике произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Землетрясение магнитудой 4.5 произошло в среду в Доминиканской Республике на территории юго-восточной провинции Монте-Плата. Эпицентр землетрясения находился в 8,3 км к востоку от муниципии Сабана-Гранде-де-Бойяи и залегал на глубине 85,4 км. Подземные толчки ощущались в разных районах страны, включая ее столицу Санто-Доминго. Об этом сообщает УНН со посиланянм на Earthquaketrack.com.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду, 20 июня, в Австралии. Землетрясение произошло примерно в 130 км к востоку от Норсмана в изолированном районе.
Напомним, количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.