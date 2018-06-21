У Домініканській Республіці стався потужний землетрус

Даних про потерпілих або руйнування не надходило.

Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 4,7 стався в середу, 20 червня, в Австралії. Землетрус стався приблизно в 130 км на схід від Норсмана в ізольованому районі.



Нагадаємо, кількість постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 395 осіб, також загинули п'ять людей. Зараз понад тисячі чоловік знаходяться в евакуаційних центрах.