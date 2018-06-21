У Домініканській Республіці стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Землетрус магнітудою 4.5 відбувся в середу в Домініканській Республіці на території південно-східної провінції Монте-Плата. Епіцентр землетрусу знаходився в 8,3 км на схід від муниципії Сабана-Гранде-де-Бойя і залягав на глибині 85,4 км. Підземні поштовхи відчувалися в різних районах країни, включаючи її столицю Санто-Домінго. Про це повідомляє УНН з посиланянм на Earthquaketrack.com.
Даних про потерпілих або руйнування не надходило.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 4,7 стався в середу, 20 червня, в Австралії. Землетрус стався приблизно в 130 км на схід від Норсмана в ізольованому районі.
Нагадаємо, кількість постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 395 осіб, також загинули п'ять людей. Зараз понад тисячі чоловік знаходяться в евакуаційних центрах.