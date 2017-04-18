В "ДНР" снова задерживают соцвыплаты - "Информационный сопротивление"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35000 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100658 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152730 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114952 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115638 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112029 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103944 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106958 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103473 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152661 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В "ДНР" снова задерживают соцвыплаты - "Информационный сопротивление"

В "ДНР" снова задерживают соцвыплаты - "Информационный сопротивление"

Киев  •  УНН

 • 5874 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В "ДНР" за последние два месяца фиксируются задержки социальных выплат, связанные с сокращением финансирования со стороны России. Об этом на странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"С сокращением финансирования "ДНР" со стороны России фиксируется острая нехватка средств, в связи с чем в оккупированных районах Донецкой области за последние 2 месяца наблюдаются задержки ряда социальных выплат, в частности: помощи семьям с детьми, пенсионных выплат (особого обострения ситуация приобрела в г.Макеевка), выплат пособия по инвалидности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, телеканал в "ДНР" отказался сотрудничать с боевиками без финансирования.

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