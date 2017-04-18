В "ДНР" снова задерживают соцвыплаты - "Информационный сопротивление"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В "ДНР" за последние два месяца фиксируются задержки социальных выплат, связанные с сокращением финансирования со стороны России. Об этом на странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"С сокращением финансирования "ДНР" со стороны России фиксируется острая нехватка средств, в связи с чем в оккупированных районах Донецкой области за последние 2 месяца наблюдаются задержки ряда социальных выплат, в частности: помощи семьям с детьми, пенсионных выплат (особого обострения ситуация приобрела в г.Макеевка), выплат пособия по инвалидности", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, телеканал в "ДНР" отказался сотрудничать с боевиками без финансирования.