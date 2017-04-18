У “ДНР” знову затримують соцвиплати - "Інформаційний спротив"

“Зі скороченням фінансування "ДНР" з боку Росії фіксується гостра нестача коштів, в зв’язку з чим в окупованих районах Донецької області за останні 2 місяці спостерігаються затримки ряду соціальних виплат, зокрема: допомоги сім’ям з дітьми, пенсійних виплат (особливе загострення ситуація набула в м.Макіївка), виплат допомоги у зв’язку з інвалідністю”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, телеканал у "ДНР" відмовився співпрацювати з бойовиками без фінансування.