В "ДНР" заявили, что не будут выпускать должников за коммуналку за пределы "республики"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На подконтрольной группировке "ДНР" территории действует "норма", которая запрещает местным жителям, у которых есть задолженность за коммунальные услуги, оставлять эту территорию. Об этом на брифинге в Донецке 23 июля сообщил представитель "министерства юстиции ДНР" Евгений Суржко, со ссылкой на "Новости Донбасса" сообщает УНН.
Он пояснил, что для запрета на выезд необходимо решение "суда ДНР", которое затем направляется для исполнения в "пограничную службу".
По словам Суржко, такая мера может быть применена к должнику "в случае уклонения от обязательств, возложенных решением суда". Представитель "ДНР" добавил, что разрешение на выезд восстанавливается после погашения задолженности.
Суржко отметил, что в 2018 году "исполнительной службой ДНР" уже было взыскано почти 10 млн рублей с должников.
Напомним, в КПВВ "Марьинка" правоохранители совместно с пограничниками задержали 34-летнюю жительницу Горловки, которая была инструктором мотострелкового батальона боевиков , и ехала в Киев на встречу с любимым.