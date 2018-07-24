У “ДНР” заявили, що не випускатимуть боржників за комуналку за межі “республіки”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На підконтрольній угрупованню “ДНР” території діє “норма”, яка забороняє місцевим жителям, у яких є заборгованість за комунальні послуги, залишати цю територію. Про це на брифінгу в Донецьку 23 липня повідомив представник “міністерства юстиції ДНР” Євген Суржко, з посиланням на “Новости Донбасса” повідомляє УНН.
Він пояснив, що для заборони на виїзд необхідне рішення “суду ДНР”, яке потім направляється для виконання в “прикордонну службу”.
За словами Суржко, такий захід може бути застосовано до боржника “в разі ухилення від зобов’язань, покладених рішенням суду”. Представник “ДНР” додав, що дозвіл на виїзд відновлюється після погашення заборгованості.
Суржко зазначив, що в 2018 році “виконавчою службою ДНР” вже було стягнуто майже 10 мільйонів рублів з боржників.
Нагадаємо, на КПВВ “Мар’їнка” правоохоронці спільно з прикордонниками затримали 34-річну мешканку Горлівки, яка була інструктором мотострілкового батальйону бойовиків, та їхала до Києва на зустріч з коханим.