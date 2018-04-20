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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 18703 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 44031 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

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В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

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Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

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7 апреля, 10:30 • 107456 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

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7 апреля, 08:51 • 141280 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 107421 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

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7 апреля, 06:18 • 135011 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187666 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 284715 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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