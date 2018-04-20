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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
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В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
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Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
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7 апреля, 10:30
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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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7 апреля, 08:51
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Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
7 апреля, 07:24
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Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины
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7 апреля, 06:18
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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
6 апреля, 08:48
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Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 06:12
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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