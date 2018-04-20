У "ДНР" кажуть, що роботу ДФС відновлять найближчими днями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Донецька фільтрувальна станція може відновити роботу 21-22 квітня. Про це повідомив голова "ДНР" Олександр Захарченко, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Сьогодні була нарада з представниками "Вода Донбасу". Сьогодні-завтра обговоримо план робіт по взаємодії з ОБСЄ. Станція (ДФС, – ред.) запуститься завтра або післязавтра", — зазначив Захарченко.
Нагадаємо, 18 квітня тимчасово зупинили роботу Донецької фільтрувальної станції. У МТОТ зазначили, що роботу ДФС планують відновити після домовленостей КП "Вода Донбасу" з МКЧХ та СММ ОБСЄ щодо супроводу персоналу до станції.
Тим часом, припинилося надходження води до Авдіївки самопливом після зупинки ДФС. У ВЦА Авдіївки зазначили, що ситуація у місті залишається складною, але контрольованою.