В Днепропетровской области танк оккупантов обстрелял в поле украинские комбайны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Российский танк прицельно обстрелял украинские комбайны. Об этом во время брифинга сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, пишет УНН.
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"Сегодня произошел беспрецедентный случай – два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошевое, выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны. Слава Богу, ребятам удалось скрыться. На технике лишь небольшие осколочные попадания", - рассказал Вилкул.
Напомним
Российские оккупанты дважды обстреляли Днепропетровщину – ударили из "Градов" по базе отдыха в Никополе и из артиллерии по тракторной бригаде в Зеленодольской общине.