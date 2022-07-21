В Днепропетровской области танк оккупантов обстрелял в поле украинские комбайны

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"Сегодня произошел беспрецедентный случай – два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошевое, выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны. Слава Богу, ребятам удалось скрыться. На технике лишь небольшие осколочные попадания", - рассказал Вилкул.

Напомним

Российские оккупанты дважды обстреляли Днепропетровщину – ударили из "Градов" по базе отдыха в Никополе и из артиллерии по тракторной бригаде в Зеленодольской общине.