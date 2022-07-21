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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Дніпропетровській області танк окупантів обстріляв у полі українські комбайни

У Дніпропетровській області танк окупантів обстріляв у полі українські комбайни

Київ • УНН

 • 232463 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Російський танк прицільно обстріляв українські комбайни. Про це під час брифінгу повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні стався безпрецедентний випадок – два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни. Слава Богу, хлопцям вдалося втекти. На техніці лише невеликі осколкові влучання", - розповів Вілкул.

Нагадаємо 

Російські окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину – вдарили з "Градів" по базі відпочинку в Нікополі та з артилерії по тракторній бригаді в Зеленодольській громаді.

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