У Дніпропетровській області танк окупантів обстріляв у полі українські комбайни

Цитата

"Сьогодні стався безпрецедентний випадок – два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни. Слава Богу, хлопцям вдалося втекти. На техніці лише невеликі осколкові влучання", - розповів Вілкул.

Нагадаємо

Російські окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину – вдарили з "Градів" по базі відпочинку в Нікополі та з артилерії по тракторній бригаді в Зеленодольській громаді.