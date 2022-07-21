У Дніпропетровській області танк окупантів обстріляв у полі українські комбайни
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Російський танк прицільно обстріляв українські комбайни. Про це під час брифінгу повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише УНН.
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"Сьогодні стався безпрецедентний випадок – два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни. Слава Богу, хлопцям вдалося втекти. На техніці лише невеликі осколкові влучання", - розповів Вілкул.
Нагадаємо
Російські окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину – вдарили з "Градів" по базі відпочинку в Нікополі та з артилерії по тракторній бригаді в Зеленодольській громаді.