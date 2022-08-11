В Днепропетровской области мужчина попал из гранатомета в здание полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который из ручного противотанкового гранатомета попал в административное здание полиции. Повреждения получили двое полицейских. Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.
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"Полицейские установили, что целью преступления могло быть убийство сотрудников полиции города Покрова", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что 7 мая в 4 утра фигурант вооружился реактивной противотанковой гранатой кумулятивного действия и выстрелил по зданию полиции. Снаряд попал в стенку между вторым и третьим этажом.
В результате выстрела по отделению полиции №2 (г. Покров) двое полицейских получили телесные повреждения, также было повреждено админздание.
Сотрудники Никопольского райуправления полиции совместно с сотрудниками департамента внутренней безопасности провели следственные действия и розыскные мероприятия. Подозреваемый был задержан - им оказался 36-летний местный житель.
Также правоохранители выяснили, что два уголовных производства в отношении фигуранта уже находятся на рассмотрении в суде.
9 августа следователями по согласованию с Никопольской окружной прокуратурой мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УКУ.
Фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.
Напомним
В городе Смела Черкасской области в частном доме прогремел взрыв. Нетрезвый мужчина достал гранату РГД-5, чтобы похвастаться перед товарищем. Она взорвалась.