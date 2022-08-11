У Дніпропетровській області чоловік поцілив у будівлю поліції із гранатомета
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Дніпропетровській області правоохоронці затримали чоловіка, який із ручного протитанкового гранатомета поцілив у адміністративну будівлю поліції. Ушкодження отримали двоє поліцейських. Про це пише пресслужба Національної поліції України, передає УНН.
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"Поліцейські встановили, що метою злочину могло бути вбивство співробітників поліції міста Покров", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що 7 травня о 4-ій ранку фігурант озброївся реактивною протитанковою гранатою кумулятивної дії та вистрелив по будівлі поліції. Снаряд влучив у стінку між другим та третім поверхом.
Внаслідок пострілу по відділенню поліції №2 (м. Покров) двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження, також була пошкоджена адмінбудівля.
Працівники Нікопольського райуправління поліції спільно зі співробітниками департаменту внутрішньої безпеки провели слідчі дії та розшукові заходи. Підозрюваного було затримано - ним виявився 36-річний місцевий мешканець.
Також правоохоронці з’ясували, що два кримінальні провадження стосовно фігуранта вже перебувають на розгляді в суді.
9 серпня слідчими за погодженням із Нікопольською окружною прокуратурою чоловіку оголосили про підозру за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.
Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.
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