В Днепре сняли с должности командира батальона полиции, которая ставила планы по протоколам
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Днепре сняли с должности командира батальона полиции, которая ставила подчиненным планы по протоколам. Также наказали и ее заместителя. Об этом проинформировала пресс-офицер патрульной полиции Днепра Юлия Курочкина, сообщает УНН.
Один из активистов Днепра выложил в социальную сеть фото, на которых командир батальона патрульной полиции ставит задачу задержать 8 пьяных водителей за полтора часа.
За некорректные задачи руководство днепровской полиции наказало не только командира, но и ее подчиненных.
"Командир должен ставить задачи своим подчиненным и распределять обязанности. Именно от этого зависит эффективность работы полицейских. Согласно Закону Украины о Дисциплинарном уставе органов, служебная дисциплина достигается повседневной требовательностью начальников к подчиненным, постоянной заботой о них, проявлением уважения к их личному достоинству; умелым сочетанием и правильным применением мер убеждения, принуждения, дисциплинарного и общественного воздействия.
Однако, стало известно о некорректно поставленной задаче командиром батальона своим подчиненным. Руководство Управления патрульной полиции не соглашается с такой риторикой, поэтому было принято решение о снятии командира и его заместителя с соответствующих должностей", - говорится в сообщении на официальной странице патрульной полиции в социальной сети со ссылкой на начальника Управления патрульной полиции Владимир Богонис.