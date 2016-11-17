В Днепре сняли с должности командира батальона полиции, которая ставила планы по протоколам

Один из активистов Днепра выложил в социальную сеть фото, на которых командир батальона патрульной полиции ставит задачу задержать 8 пьяных водителей за полтора часа.

За некорректные задачи руководство днепровской полиции наказало не только командира, но и ее подчиненных.

"Командир должен ставить задачи своим подчиненным и распределять обязанности. Именно от этого зависит эффективность работы полицейских. Согласно Закону Украины о Дисциплинарном уставе органов, служебная дисциплина достигается повседневной требовательностью начальников к подчиненным, постоянной заботой о них, проявлением уважения к их личному достоинству; умелым сочетанием и правильным применением мер убеждения, принуждения, дисциплинарного и общественного воздействия.

Однако, стало известно о некорректно поставленной задаче командиром батальона своим подчиненным. Руководство Управления патрульной полиции не соглашается с такой риторикой, поэтому было принято решение о снятии командира и его заместителя с соответствующих должностей", - говорится в сообщении на официальной странице патрульной полиции в социальной сети со ссылкой на начальника Управления патрульной полиции Владимир Богонис.