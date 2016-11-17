У Дніпрі зняли з посади командира батальйону поліції, яка ставила плани по протоколам
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Дніпрі зняли з посади командира батальйону поліції, яка ставила підлеглим плани по протоколам. Також покарали і її заступника. Про це проінформувала прес-офіцер патрульної поліції Дніпра Юлія Курочкіна, повідомляє УНН.
Один з активістів Дніпра виклав у соціальну мережу фото, на яких командир батальйону патрульної поліції ставить завдання затримати 8 п'яних водіїв за півтори години.
За некоректні завдання керівництво дніпровської поліції покарало не лише командира, а й її підлеглих.
"Командир має ставити задачі своїм підлеглим та розподіляти обов'язки. Саме від цього залежить ефективність роботи поліцейських. Згідно Закону України про Дисциплінарний статут органів, службова дисципліна досягається повсякденною вимогливістю начальників до підлеглих, постійною турботою про них, виявленням поваги до їх особистої гідності; умілим поєднанням і правильним застосуванням заходів переконання, примусу, дисциплінарного та громадського впливу.
Проте, стало відомо про некоректно поставлену задачу командиром батальйону своїм підлеглим. Керівництво Управління патрульної поліції не погоджується з такою риторикою, тому було прийнято рішення щодо зняття командира та його заступника з відповідних посад", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці патрульної поліції у соціальній мережі з посиланням на начальника Управління патрульної поліції Володимир Богоніса.