В Днепре столкнулись рейсовый автобус и легковушка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Днепре после лобового столкновения автомобиля и пассажирского рейсового автобуса спасателям пришлось разбирать легковушку, чтобі достать пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.
Отмечается, что ДТП произошло 28 июля на перекрестке улиц Киевской и Ковеля в Новокодацком районе Днепра.
"В результате происшествия пострадал мужчина, водитель автомобиля "ВАЗ 21070", которого спасатели извлекли из искореженного автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Киеве на Надднепрянском шоссе столкнулись легковушка и грузовик, один человек погиб.